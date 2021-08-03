"Это рационально": У Зеленского поддержали разделение МВД
В Украине планируют разделить Министерство внутренних дел. В Офисе президента поддерживают реформу МВД.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк, говорится в материале "Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД".
Он считает, что большое количество органов в системе Министерства внутренних дел осложняет управление ими.
"Чтобы их функционал работал на сто процентов и чтобы не было буксировки реформ, вполне рационально - пересмотреть внутренний баланс в этой системе и вывести часть структур из системы МВД", - отметил Подоляк.
Напомним, в "Слуге народа" назвали главную задачу нового главы МВД - это разделение министерства.
В течение ближайшего месяца Денис Монастырский будет проводить полный аудит в МВД, а затем сделает соответствующие заявления.