"Это рационально": У Зеленского поддержали разделение МВД

В Украине планируют разделить Министерство внутренних дел. В Офисе президента поддерживают реформу МВД.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк, говорится в материале " Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД ".

Он считает, что большое количество органов в системе Министерства внутренних дел осложняет управление ими.

"Чтобы их функционал работал на сто процентов и чтобы не было буксировки реформ, вполне рационально - пересмотреть внутренний баланс в этой системе и вывести часть структур из системы МВД", - отметил Подоляк.