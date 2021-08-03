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"Это рационально": У Зеленского поддержали разделение МВД

Новина українською →
Киев, Вторник 03 августа 2021 08:52
"Это рационально": У Зеленского поддержали разделение МВД Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Украине планируют разделить Министерство внутренних дел. В Офисе президента поддерживают реформу МВД.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк, говорится в материале "Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД".

Он считает, что большое количество органов в системе Министерства внутренних дел осложняет управление ими.

"Чтобы их функционал работал на сто процентов и чтобы не было буксировки реформ, вполне рационально - пересмотреть внутренний баланс в этой системе и вывести часть структур из системы МВД", - отметил Подоляк.

Напомним, в "Слуге народа" назвали главную задачу нового главы МВД - это разделение министерства.

В течение ближайшего месяца Денис Монастырский будет проводить полный аудит в МВД, а затем сделает соответствующие заявления.

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Министерство внутренних дел Украины Офис президента Владимир Зеленский
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