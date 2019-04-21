В МВД рассказали о нарушениях на выборах по состоянию на 18:00

В правоохранительные органы в день выборов президента Украины, по состоянию на 18:00, поступило 1 тыс. 68 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом на брифинге в МВД рассказал советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что больше всего нарушений касаются незаконной агитации.

"По состоянию на 18:00 поступило 1 тыс. 68 заявлений и сообщений. Больше всего это касается незаконной агитации. Также было 8 случаев попытки подкупа избирателей. Особых случаев и серьезных нарушений не было. Все службы работают безупречно, начиная от пограничников и также наиболее задействована Нацполиция", - рассказал он.

Также, по его словам, были зафиксированы повреждения и фотографирование бюллетеней. По состоянию на сейчас уже 12 случаев нарушений внесены в ЕРДР.

По словам спикера МВД Артема Шевченко, имели место и курьезные нарушения избирательного законодательства.

"Резонансные сообщения, которые имеем по состоянию на сейчас: в Авдеевский отдел поступило сообщение о фиксации на участке нескольких бюллетеней, склеенных между собой. В Кировоградской - гражданин заметил поврежденную пломбу. В Ивано-Франковской области была брошена обычная бумажка вместо бюллетеня. В Тернопольской области один гражданин скончался на участке", - рассказал он.

Напомним, в ЦИК заявили, что во время второго тура выборов в Украине фиксируется меньше нарушений, которые связаны с повреждением или демонстрации бюллетеня.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 17:00 правоохранители зарегистрировали уже 940 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах 2019.