В МВД рассказали, какие регионы представляют эвакуированные украинцы

Фото: Артем Шевченко (УНИАН)

Эвакуированные проживают в Киеве, Донецкой, Одесской и других областях

Эвакуированные из Китая украинцы по поездки в эту страну проживали в различных регионах Украины. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, в Украину эвакуировали жителей Мариуполя, Кривого Рога, Киева, а также Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Напомним, по состоянию на вечер 20 февраля жители Новых Санжар Полтавской области продолжают блокировать дорогу в санаторий Национальной гвардии, куда должны разместить эвакуированных из Китая.

В частности, около 200 человек заблокировали мост через Ворсклу, чтобы не пропустить автобусы. Протестующих с двух сторон окружили подразделения полиции, Национальной гвардии и патрульной полиции. По некоторым данным, для возможного силового разгона акции привлекли 3,5 тыс. правоохранителей. Местные вышли на протесты, поскольку в санатории якобы нет условий для пребывания карантинного типа.