В МВД рассказали, что инкриминируют участникам столкновений в Новых Санжарах

В результате протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая, один человек до сих пор задержан. Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, один человек до сих пор задержан, он будет привлекаться по статье 345 Уголовного кодекса - угроза сотрудникам правоохранительных органов.

"Я напомню, это тот мужчина, который сел в автомобиль в нетрезвом состоянии и пытался наехать на сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции", - сказал он.

Также Варченко сообщил, что установили личности 17 человек и их действия могут быть квалифицированы как организация массовых беспорядков. Полиция полностью будет отрабатывать эту ситуацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию о протестах в Новых Санжарах. По его словам, акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку.

Как сообщало РБК-Украина, 21 февраля после размещение эвакуированных из Китая в Новых Санжарах почти 400 детей не пришли в школы. Родители начала забирать детей со школы еще вчера. По словам директора школы Николая Решетило, сегодня с 900 школьников не пришли почти 400.