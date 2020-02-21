ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский прокомментировал ситуацию о протестах в Новых Санжарах

Новости » Политика     21.02.2020 - 16:58
Зеленский прокомментировал ситуацию о протестах в Новых Санжарах
Фото: столкновения в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Зеленский выразил уверенность, что вскоре правоохранители установят обстоятельства акций протеста и их возможный спланированный характер

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию о протестах в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам президента Украины, акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку.

"Самые лучшие условия были подготовлены в четырех местах. Одно из них - на Тернопольщине. Вы знаете, что там было. К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу и не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает. Это не только через людей. Я думаю, что простые люди к этому не имеют отношения. В некоторых городах была политическая поддержка этой псевдоакции", - сказал Зеленский.

Также Зеленский поздравил с возвращением на родину украинцев и выразил надежду, что вскоре все они смогут отправиться к своим семьям.

"Мы все - я уверен - желаем им крепкого здоровья и верим, что уже в ближайшие недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими. Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все - люди", - отметил он.

Зеленский выразил уверенность, что вскоре правоохранители установят обстоятельства акций протеста и их возможный спланированный характер.

"Я думаю, что мы тоже очень скоро увидим, что люди как на агитации против земельной реформы, так и против того, чтобы мы наших граждан видели в Украине, будут совпадать", - добавил Зеленский.

Напомним, 21 февраля после размещение эвакуированных из Китая в Новых Санжарах почти 400 детей не пришли в школы. Родители начала забирать детей со школы еще вчера. По словам директора школы Николая Решетило, сегодня с 900 школьников не пришли почти 400.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что паника вокруг коронавируса в Украине связана, в том числе, и с информационной войной. Он также добавил, что паника продолжит раскачиваться.

Порошенко: Путин - куда большая опасность, чем коронавирус Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены, - МВД
Новости Украины эвакуациявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь