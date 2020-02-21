ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МВД рассказали, что инкриминируют участникам столкновений в Новых Санжарах

Новости » Общество     21.02.2020 - 17:44
В МВД рассказали, что инкриминируют участникам столкновений в Новых Санжарах
Фото: столкновения в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Установлены личности 17 человек и их действия могут быть квалифицированы как организация массовых беспорядков

В результате протестов в Новых Санжарах из-за размещения эвакуированных из Китая, один человек до сих пор задержан. Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, один человек до сих пор задержан, он будет привлекаться по статье 345 Уголовного кодекса - угроза сотрудникам правоохранительных органов.

"Я напомню, это тот мужчина, который сел в автомобиль в нетрезвом состоянии и пытался наехать на сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции", - сказал он.

Также Варченко сообщил, что установили личности 17 человек и их действия могут быть квалифицированы как организация массовых беспорядков. Полиция полностью будет отрабатывать эту ситуацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию о протестах в Новых Санжарах. По его словам, акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку.

Как сообщало РБК-Украина, 21 февраля после размещение эвакуированных из Китая в Новых Санжарах почти 400 детей не пришли в школы. Родители начала забирать детей со школы еще вчера. По словам директора школы Николая Решетило, сегодня с 900 школьников не пришли почти 400.

Зеленский: протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку Порошенко: Путин - куда большая опасность, чем коронавирус
Новости Украины эвакуацияпротествирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь