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У МВС розповіли, що інкримінують учасникам сутичок у Нових Санжарах

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 17:44
У МВС розповіли, що інкримінують учасникам сутичок у Нових Санжарах
Фото: зіткнення у Нових Санжарах (РБК-Україна)

Встановлені особи 17 людей і їх дії можуть бути кваліфіковані як організація масових заворушень

У результаті протестів у Нових Санжарах через розміщення евакуйованих з Китаю, одна людина досі затримана. Про це повідомив радник глави МВС Іван Варченко під час брифінгу, передає РБК-Україна.

За його словами, одна людина досі затримана, вона буде залучатися за статтею 345 Кримінального кодексу - загроза співробітникам правоохоронних органів.

"Я нагадаю, це той чоловік, який сів в автомобіль у нетверезому стані та намагався наїхати на співробітників Національної гвардії та Національної поліції", - сказав він.

Також Варченко повідомив, що встановили особи 17 людей і їх дії можуть бути кваліфіковані як організація масових заворушень. Поліція повністю буде відпрацьовувати цю ситуацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію про протести у Нових Санжарах. За його словами, акції протесту в декількох регіонах країни проти розміщення в місцевих медустановах українців, евакуйованих з Китаю, мали політичну підтримку.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 лютого після розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах майже 400 дітей не прийшли до школи. Батьки почали забирати дітей зі школи ще вчора. За словами директора школи Миколи Решетило, сьогодні з 900 школярів не прийшли майже 400.

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