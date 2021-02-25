МВД просит Раду ввести доследственную проверку заявлений граждан в полицию

По словам Геращенко, такие изменения позволят отсеять заказные дела.

"Уважаемые народные депутаты, давайте вместе с вами внесем существенные изменения в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и введем доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать подобного рода заказные дела", - заявил он.

Отметим, речь идет о деле по блокировке более 400 сайтов на территории Украины. Решение о блокировке веб-ресурсов принял Голосеевский суд по иску украинского гражданина Александра Пана. Полиция планирует обжаловать это решение в Апелляционном суде.

Как пояснил Геращенко, Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия, а правоохранители, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязаны по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления.

"После чего Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский райсуд с требованием наложить арест на сотни сайтов, которые в разное время что-то о нем писали. Автоматическая система распределяет дело на судью Екатерину Плахотнюк. Судья выносит решение о признании 426 сайтов "орудием преступления" и налагает на них арест", - добавил он.