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МВС просить Раду ввести дослідчу перевірку заяв громадян у поліцію

Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав Верховну раду внести зміни у Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси. Він попросив нардепів запровадити дослідчу перевірку заяв громадян у поліцію.

Про це заступник глави МВС написав на сторінці у Facebook.

За словами Геращенка, такі зміни дозволять відсіювати замовні справи.

"Шановні народні депутати, давайте разом з вами внесемо суттєві зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів та введемо дослідчу перевірку заяв громадян, щоб відсіювати подібного роду замовні справи", - заявив він.

Зазначимо, мова йде про справу щодо блокування понад 400 сайтів на території України. Рішення про блокування веб-ресурсів ухвалив Голосіївський суд за позовом українського громадянина Олександра Пана. Поліція планує оскаржувати це рішення в Апеляційному суді.

Як пояснив Геращенко, Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії, а правоохоронці, після реформи кримінально-процесуального законодавства, зобов'язані за статтею 214 КПК реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального правопорушення.

"Після чого Пан і його адвокати звертаються до Голосіївського райсуду з вимогою накласти арешт на сотні сайтів, які в різний час щось про нього писали. Автоматична система розподіляє справу на суддю Катерину Плахотнюк. Суддя виносить рішення про визнання 426 сайтів "знаряддям злочину", та накладає на них арешт", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна розповіло про причини та наслідки рішення суду щодо блокування сайтів.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниАнтон ГеращенкополицияВерховна Радазаявление
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