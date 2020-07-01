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МВД пригрозило штрафами за попытку скрыть автономера от камер

Новости » Общество     01.07.2020 - 14:30
МВД пригрозило штрафами за попытку скрыть автономера от камер
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

В МВД отреагировали на установку искажающей пленки на номера

Водителям угрожают штрафы за попытку скрыть автомобильные номера от камер автоматической фиксации нарушений на дорогах. При этом попытки скрыть номер с помощью пленки остаются неэффективными.

Об этом на брифинге заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, система все равно фиксирует номера, на которые наклеена пленка.

"Если на отдельную букву - такая буква просто получается менее яркой, но тем не менее камера работает как человеческий глаз… В то же время я предупреждаю отдельных лихачей. Если вы будете закрывать номера, чтобы система не могла их распознать… в таком случае будете подлежать ответственности по другой статье за специальную порчу номерного знака", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее Геращенко заявлял, что в Украине хотят в шесть раз увеличить штрафы за превышение скорости - до 3 400 гривен.

Отметим, с 1 июля в Украине штраф за пьяное вождение существенно возрастет: нарушителям придется выложить за первое нарушение закона уже от 17 до 34 тысяч гривен с лишением прав на срок до 3 лет.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел Украиныавтомобилиштрафмобильный номер
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