ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС погрожує штрафами за спробу приховати автономери від камер

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 14:30
МВС погрожує штрафами за спробу приховати автономери від камер
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

У МВС відреагували на встановлення плівки, що змінює номери

Водіям загрожують штрафи за спробу приховати автомобільні номери від камер автоматичної фіксації порушень на дорогах. При цьому спроби приховати номер з допомогою плівки залишаються неефективними.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, система все одно фіксує номери, на які наклеєно плівку.

"Якщо на окрему літеру - така буква просто виходить менш яскравою, але тим не менш камера працює як людське око... В той же час я попереджаю окремих лихачів. Якщо ви будете закривати номери, щоб система не могла їх розпізнати... в такому випадку будете підлягати відповідальності за іншою статтею за спеціальне псування номерного знака", - додав Геращенко.

Нагадаємо, раніше Геращенко заявляв, що в Україні хочуть в шість разів збільшити штрафи за перевищення швидкості - до 3 400 гривень.

Відзначимо, з 1 липня в Україні штраф за п'яне водіння істотно зросте: порушникам доведеться викласти за перше порушення закону вже від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням прав на термін до 3 років.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ Україниавтомобилиштрафмобильный номер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся