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МВС попередило про перебої з видачею водійських прав і назвало причину

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 15:40
МВС попередило про перебої з видачею водійських прав і назвало причину Фото: МВС попередило про перебої з видачею водійських прав (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство внутрішніх справ України попередило про можливе припинення видачі водійських посвідчень. Також можуть бути перебої з наданням послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС.

Як пояснили у відомстві, проблеми з наданням послуг пов'язані з перебоями у постачанні бланкової продукції до місцевих сервісних центрів.

"За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні", - зазначили в сервісному центрі.

Про поновлення надання послуг у міністерстві обіцяють повідомляти на вебсайтах регіональних сервісних центрів МВС.

Нагадаємо, з 1 червня Італія перестала визнавати українські водійські посвідчення.

Водночас у МВС заявляли, що Україна та Італія мають продовжити угоду про взаємне визнання водійських посвідчень вже у червні цього року.

Додамо, українці отримали змогу обміняти свої водійські права в Британії без іспитів.

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