МВД предлагает разрешить аресты на 15 суток за пьяное вождение

Министерство внутренних дел Украины и Национальной полиции после отмены тюремного наказания за пьяное вождение просит разрешить все-таки административные аресты помимо штрафов. В частности, предлагают разрешить арестовывать на 15 суток.

Заявление опубликовано на сайте МВД.

Сообщается, что полиция и МВД приветствуют исключение пьяного вождения из уголовных проступков. Отмечается, что на оформление уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа.

"В то же время МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такой арест может быть применен, если водитель повторно в течение одного года сядет за руль пьяным.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля штраф за пьяное вождение существенно вырос: теперь нарушителям придется выложить за первое нарушение от 17 до 34 тысяч гривен с лишением прав на срок до 3 лет.

Кроме того, в Украине хотят в шесть раз увеличить штрафы за превышение скорости.