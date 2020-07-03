МВС пропонує дозволити арешти на 15 діб за п'яне водіння

Міністерство внутрішніх справ України та Національної поліції після скасування тюремного покарання за п'яне водіння просить дозволити все-таки адміністративні арешти крім штрафів. Зокрема, пропонують дозволити заарештовувати на 15 діб.

Заяву опубліковано на сайті МВС.

Повідомляється, що поліція і МВС вітають виключення п'яного водіння з кримінальних проступків. Відзначається, що на оформлення кримінального проступку поліцейські витрачали 6-8 годин, у той час як у випадку з адміністративною процедурою оформлення займає всього 2-3 години.

"У той же час МВС і Національна поліція вважає за доцільне введення відповідальності за повторність управління транспортним засобом в нетверезому стані не тільки у вигляді великого розміру грошового штрафу, але і у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що такий арешт може бути застосовано, якщо водій повторно протягом одного року сяде за кермо п'яним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня штраф за п'яне водіння істотно зріс: тепер порушникам доведеться викласти за перше порушення від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням прав на термін до 3 років.

Крім того, в Україні хочуть в шість разів збільшити штрафи за перевищення швидкості.