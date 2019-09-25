ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МВД предлагает назначить Клименко главой Нацполиции

Новости » Политика    25.09.2019 - 11:42
МВД предлагает назначить Клименко главой Нацполиции
Фото: Игорь Клименко (npu.gov.ua)

Игорь Клименко может возглавить Национальную полицию

Министерство внутренних дел Украины предлагает назначить главой Национальной полиции действующего замглавы Игоря Клименко. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы Нацполиции, генерала полиции Игоря Клименко.

МВД предлагает назначить Клименко главой Нацполиции

Напомним, вчера глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что уходит в отставку. Это заявление было сделано на фоне скандала с задержанием его бывшей супруги в Польше. Местная прокуратура подозревает ее в попытке отмывания денег.

Как объяснил Князев, его бывшая жена уже несколько лет является сотрудником крупной строительной компании "Атлант", а деньги, с которыми задержали ее и еще троих человек, были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре Киева.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил новых двух заместителей главы Национальной полиции - Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе - вместо уволенных Вячеслава Аброськина и Виталия Невгада.

Экологический террор: что происходит с "евробляхами" в Украине
Новости Украины Кабинет Министров Украиныполиция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь