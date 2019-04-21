В Харькове полиция проверяет информацию о минировании объектов

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Полиция проверяет информацию о возможном минировании в аэропорту, торговых центрах и бизнес-отеля

В Харькове правоохранители проводят проверку информацию о минировании нескольких объектов в разных частях города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что в воскресенье, 21 апреля, около 13:00 правоохранители получили информацию о возможной закладке взрывчатки в международном аэропорту, торговых центрах на улице Сумской и Героев Труда, а также бизнес-отеля на проспекте Независимости.

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - заявили в Нацполиции.

В настоящее время правоохранителями проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе полиция проверяла информацию о возможном заминировании телеканала. Информация о возможном минировании поступило на спецлинию "102" сегодня, 21 апреля, в 08:08.

Впоследствии в полиции сообщили, что информация о минировании телеканала в Одессе не подтвердилась. Правоохранители заявили, что здание телекомпании проверено, никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было