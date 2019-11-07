МВД полностью обеспечивает порядок в Золотом, - Аваков

Фото: Арсен Аваков посетил линию разграничение в районе Петровского (facebook.com)

МВД передислоцировало достаточное количество правоохранителей в Золотое, а также обеспечило их достаточным количеством техники и спецсредств

В пределах своей компетенции Министерство внутренних дел (МВД) Украины полностью обеспечивает правопорядок и безопасность в Золотом (Луганская область). Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД в Facebook.

По словам Авакова, МВД передислоцировало достаточное количество полицейских и нацгвардийцев в Золотое, а также обеспечило их достаточным количеством техники и спецсредств.

"Мы передислоцировали сюда достаточное количество личного состава Национальной полиции Украина и Национальной гвардии Украины, обеспечили соответствующим количеством техники и спецсредств для охраны общественной безопасности и порядка. Госслужба Украины по ЧС готова выполнять свои обязанности, включая помощь населению при возникновении какой-либо необходимости, в том числе - наши взрывотехники обеспечены средствами оперативного и гуманитарного разминирования", - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел заявил, что на участке в Золотом уничтожено около 30 взрывоопасных предметов.

"Сегодня специалисты ГСЧС заканчивают работать на линии разведения в Золотом. Как только войска будут отведены в Богдановке - они сразу приступают к работе по разминированию и обследуют инженерные сооружения. После чего они будут разобраны", - сказал Аваков.

Напомним, разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе начнется завтра, 8 ноября в 12:00.

Также РБК-Украина сообщало, что помощник президента Украины Андрей Ермак с делегацией зарубежных послов посетил линию разграничение в районе Петровского и заявил, что Украина соблюдает соглашения по разведению войск и ожидает зеркальных шагов от другой стороны.