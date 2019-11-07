ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хомчак: после разведения в Золотом не было обстрелов

Новости » Общество     07.11.2019 - 17:17
Хомчак: после разведения в Золотом не было обстрелов
Фото: Руслан Хомчак (mil.gov.ua)

В Генштабе заявляют о полной безопасности в Золотом

После разведения сил в Золотом Луганской области не было зафиксировано нарушений режима тишины. Об этом на брифинге в Золотом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Золотом безопасность "обеспечена на 100%", так как граница участка разведения в сам населенный пункт не заходит, а соседняя Катериновка частично попадает в область разведения.

"Семь дней тишины было выдержано в области, которая разводилась. С тех пор не было здесь никаких нарушений. В районе хутора Вольный обстрелы происходят, а в области разведения - нет", - добавил Хомчак.

В то же время по словам поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который в составе делегации зарубежных послов тоже посетил Донбасс, украинская сторона выполнила свои обязанности для встречи "нормандской четверки".

"Это разведение является частью подготовки к предстоящему саммиту. Очень важно, что после того, как военные покинут эту территорию, в эту зону вошли украинские полицейские и нацгвардейцы. Это действительно будет эффективным в обеспечении безопасности в Золотом", - заявил дипломат.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября и продлилось несколько дней. В рамках этих мер украинская сторона и представители ОРЛО отвели тяжелое вооружение на согласованное расстояние.

Отметим, разведение сил на Донбассе является одним из пунктов минских соглашений, которые были подписаны для урегулирования вооруженного конфликта.

В МВД уточнили время начала разведения сил в Петровском
Новости Украины ДонбассЗолотоеРазведение сил
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь