МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

Министр внутренних дел Денис Монастырский предложил подключить все камеры видеонаблюдения к системе "Безопасная страна". Это, по его словам, поможет правоохранителям расследовать дела.

В частности, как отметил Монастырский, если бы камеры видеонаблюдения были подключены к этой системе, то правоохранителям было бы проще расследовать недавнее покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.

"Расследование покушения продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее", - пояснил министр.