UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Денис Монастырский предложил подключить все камеры видеонаблюдения к системе "Безопасная страна". Это, по его словам, поможет правоохранителям расследовать дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, как отметил Монастырский, если бы камеры видеонаблюдения были подключены к этой системе, то правоохранителям было бы проще расследовать недавнее покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.

"Расследование покушения продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее", - пояснил министр.

Напомним, к расследованию покушения на Шефира привлекли представителей ФБР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныДенис МонастырскийСергей Шефир