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МВС після замаху на Шефіра хоче підключити всі камери спостереження до єдиної системи

Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запропонував під'єднати всі камери відеоспостереження до системи "Безпечна країна". Це, за його словами, допоможе правоохоронцям розслідувати справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зокрема, як зазначив Монастирський, якби камери відеоспостереження були під'єднані до цієї системи, то правоохоронцям було б простіше розслідувати нещодавній замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.

"Розслідування замаху триває 10-й день. Висновки робити зарано. Наразі вивчають відеозаписи з приватних відеокамер. І це одне з питань, яке буде підіймати МВС - якби всі камери були під'єднанні до системи "Безпечна країна", відпрацювання у кримінальному провадженні проходило б швидше", - пояснив міністр.

Нагадаємо, до розслідування замаху на Шефіра залучили представників ФБР.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниДенис МонастирськийСергій Шефір