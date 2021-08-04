МВД показало видео спецоперации по задержанию мужчины, захватившего Кабмин

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео спецоперации по задержанию мужчины, который захватил Кабинет министров и угрожал взорвать в здании гранату. Кадры сняты камерой одного из сотрудников спецподразделения полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
На черно-белых кадрах видно, как бойцы спецподразделения КОРД блокируют вход в здание правительства, а затем заходят в него. Через несколько секунд правонарушителя выводят со второго этажа по лестнице.
Как пояснил глава МВД Денис Монастырский, в дальнейшем с задержанным будут проводиться следственные действия, в том числе ему назначат психиатрическую экспертизу.
"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", - добавил министр.
Фото: опубликовано видео спецоперации по задержанию мужчины, захватившего Кабмин (mvs.gov.ua)
Напомним, утром 4 августа мужчина с гранатой пришел в Кабмин и угрожал взорвать здание правительства.
Отметим, в Министерстве ветеранов призвали не спешить с выводами и комментариями относительно инцидента.
РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего инцидента с гранатой в Кабинете министров.