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МВД показало видео спецоперации по задержанию мужчины, захватившего Кабмин

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство внутренних дел Украины опубликовало видео спецоперации по задержанию мужчины, который захватил Кабинет министров и угрожал взорвать в здании гранату. Кадры сняты камерой одного из сотрудников спецподразделения полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

На черно-белых кадрах видно, как бойцы спецподразделения КОРД блокируют вход в здание правительства, а затем заходят в него. Через несколько секунд правонарушителя выводят со второго этажа по лестнице.

Как пояснил глава МВД Денис Монастырский, в дальнейшем с задержанным будут проводиться следственные действия, в том числе ему назначат психиатрическую экспертизу.

"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", - добавил министр.

Фото: опубликовано видео спецоперации по задержанию мужчины, захватившего Кабмин (mvs.gov.ua)

Напомним, утром 4 августа мужчина с гранатой пришел в Кабмин и угрожал взорвать здание правительства.

Отметим, в Министерстве ветеранов призвали не спешить с выводами и комментариями относительно инцидента.

РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего инцидента с гранатой в Кабинете министров.

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