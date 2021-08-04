МВД показало видео спецоперации по задержанию мужчины, захватившего Кабмин

На черно-белых кадрах видно, как бойцы спецподразделения КОРД блокируют вход в здание правительства, а затем заходят в него. Через несколько секунд правонарушителя выводят со второго этажа по лестнице.

Как пояснил глава МВД Денис Монастырский, в дальнейшем с задержанным будут проводиться следственные действия, в том числе ему назначат психиатрическую экспертизу.

"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", - добавил министр.

Фото: опубликовано видео спецоперации по задержанию мужчины, захватившего Кабмин (mvs.gov.ua)