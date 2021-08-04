RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МВС показало відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабмін

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабінет міністрів і погрожував підірвати в будівлі гранату. Кадри зняті камерою одного зі співробітників спецпідрозділу поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

На чорно-білих кадрах видно, як бійці спецпідрозділу КОРД блокують вхід в будівлю уряду, а потім заходять в нього. Через кілька секунд правопорушника виводять з другого поверху сходами.

Як пояснив глава МВС Денис Монастирський, надалі із затриманим будуть проводитися слідчі дії, в тому числі йому призначать психіатричну експертизу.

"В ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду", - додав міністр.

Фото: опубліковано відео спецоперації із затримання чоловіка, який захопив Кабмін (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, вранці 4 серпня чоловік з гранатою прийшов в Кабмін і погрожував підірвати будівлю уряду.

Відзначимо, в Міністерстві ветеранів закликали не поспішати з висновками і коментарями щодо інциденту.

РБК-Україна розкривало всі подробиці сьогоднішнього інциденту з гранатою у Кабінеті Міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство внутрішніх справ УкраїниЗадержаниеЗахоплення заручників