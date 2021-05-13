МВД планирует к 2024 году установить 1,5 тысячи камер для фиксации нарушений ПДД. Сейчас их 92

Сейчас уже установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, до 1 июня их будет 130, а до конца года - запланировано около 400.

В МВД утверждают, что каждая такая камера позволяет уменьшить количество ДТП втрое.

Министр планирует применять в будущем модель по примеру шведской vision zero, имеющую целью уменьшить смертность на дорогах до нулевого показателя.

"Шведы исследовали, что большинство нарушений совершаются из-за того, что граждане склонны нарушать правила. А для того, чтобы избежать систематических нарушений ПДД, должен быть контроль", - говорится в сообщении.

Кроме камер на дороге, планируют усилить законодательную базу и улучшить дорожную инфраструктуру в Украине.