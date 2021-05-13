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МВД планирует к 2024 году установить 1,5 тысячи камер для фиксации нарушений ПДД. Сейчас их 92

Автор: РБК-Украина

В Украине установят 1,5 тысячи стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сделать это планируют к 2024 году.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сейчас уже установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, до 1 июня их будет 130, а до конца года - запланировано около 400.

В МВД утверждают, что каждая такая камера позволяет уменьшить количество ДТП втрое.

Министр планирует применять в будущем модель по примеру шведской vision zero, имеющую целью уменьшить смертность на дорогах до нулевого показателя.

"Шведы исследовали, что большинство нарушений совершаются из-за того, что граждане склонны нарушать правила. А для того, чтобы избежать систематических нарушений ПДД, должен быть контроль", - говорится в сообщении.

Кроме камер на дороге, планируют усилить законодательную базу и улучшить дорожную инфраструктуру в Украине.

Ранее сообщалось, что МВД усилит патрулирование на дорогах с началом курортного сезона.

РБК-Украина писало, что в ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В таких письмах присылают постановления о штрафах.

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