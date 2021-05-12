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МВД усилит патрулирование на дорогах с началом курортного сезона

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Среда 12 мая 2021 13:18
МВД усилит патрулирование на дорогах с началом курортного сезона Фото: полиция усиливает меры безопасности на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел усилит меры безопасности с началом курортного сезона в Украине. Особое внимание уделят безопасности пассажирских перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, опасность больше всего угрожает перезагруженным транспортом дорогам.

"Активный курортный сезон - это период повышенной опасности, особенно на загруженных транспортом украинских дорогах. Все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению безопасности, нужно составить графики привлечения личного состава, определить особо опасные места на дорогах, провести превентивную работу с перевозчиками", - сказал он.

РБК-Украина писало, что в ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В таких письмах присылают постановления о штрафах.

Напомним, недавно в Украине сильно повысились штрафы за пьяное вождение.

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