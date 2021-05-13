МВС планує до 2024 року встановити 1,5 тисячі камер для фіксації порушень ПДР. Зараз їх 92

Наразі вже встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР, до 1 червня їх буде 130, а до кінця року - заплановано близько 400.

У МВС стверджують, що кожна така камера дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.

Міністервство планує застосовувати в майбутньому модель за прикладом шведської vision zero, що має на меті зменшити смертність на автошляхах до нульового показника.

"Шведи дослідили, що більшість порушень скоюються через те, що громадяни схильні порушувати правила. А для того, щоб уникнути систематичних порушень ПДР, повинен бути контроль", - йдеться в повідомленні.

Окрім камер на дорозі, планують посилити законодавчу базу та поліпшити дорожню інфраструктуру в Україні.