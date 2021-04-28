В МВД перейдут на усиленный режим на майские праздники, привлекут авиацию

"Начиная с первого мая Украину ждут длительные праздники - Пасха, майские праздники и дни памяти жертв Второй мировой войны. Поэтому, все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка на период майских событий", - сказал Яровой.

В оперативные штабы МВД войдут представители Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы. Также на дежурство заступят авиационные подразделения системы МВД. От службы спасения, в частности, будут привлечены около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысяч единиц спасательной и спецтехники, пиротехнические расчеты и 8 воздушных судов.

"В случае осложнения ситуации количество личного состава и техники может быть увеличено вдвое. Также организована работа со всеми органами власти, проведена проверка всех культовых сооружений, а инспекторский состав провел противопожарные инструктажи со священнослужителями", - отметил глава ГСЧС Николай Чечоткин.

По предварительной информации, на территории Украины будут работать более 13 тысяч храмов. Ожидается, что в религиозных мероприятиях примут участие около миллиона человек.