У МВС перейдуть на посилений режим на травневі свята, залучать авіацію

"Починаючи з першого травня Україну чекають тривалі свята - Великдень, травневі свята і дні пам'яті жертв Другої світової війни. Тому, всі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення громадської безпеки і порядку на період травневих подій", - сказав Яровий.

До оперативних штабів МВС увійдуть представники Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС та Держприкордонслужби. Також на чергування заступлять авіаційні підрозділи системи МВС. Від Служби порятунку, зокрема, будуть залучені близько 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисяч одиниць рятувальної та спецтехніки, піротехнічні розрахунки та 8 повітряних суден.

"У разі ускладнення ситуації кількість особового складу і техніки може бути збільшена вдвічі. Також організована робота з усіма органами влади, проведена перевірка всіх культових споруд, а інспекторський склад провів протипожежні інструктажі зі священнослужителями", - зазначив глава ДСНС Микола Чечоткін.

За попередньою інформацією, на території України працюватимуть понад 13 тисяч храмів. Очікується, що в релігійних заходах візьмуть участь близько мільйона осіб.