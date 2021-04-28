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У МВС перейдуть на посилений режим на травневі свята, залучать авіацію

Автор: Ігор Литвиненко

Всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України будуть переведені на посилений режим роботи на час травневих свят і Великодня. До забезпечення безпеки залучать авіацію.

Про це заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, передає прес-служба ДСНС (Державної служби з надзвичайних ситуацій).

"Починаючи з першого травня Україну чекають тривалі свята - Великдень, травневі свята і дні пам'яті жертв Другої світової війни. Тому, всі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення громадської безпеки і порядку на період травневих подій", - сказав Яровий.

До оперативних штабів МВС увійдуть представники Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС та Держприкордонслужби. Також на чергування заступлять авіаційні підрозділи системи МВС. Від Служби порятунку, зокрема, будуть залучені близько 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисяч одиниць рятувальної та спецтехніки, піротехнічні розрахунки та 8 повітряних суден.

"У разі ускладнення ситуації кількість особового складу і техніки може бути збільшена вдвічі. Також організована робота з усіма органами влади, проведена перевірка всіх культових споруд, а інспекторський склад провів протипожежні інструктажі зі священнослужителями", - зазначив глава ДСНС Микола Чечоткін.

За попередньою інформацією, на території України працюватимуть понад 13 тисяч храмів. Очікується, що в релігійних заходах візьмуть участь близько мільйона осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в країні не планують вводити додаткові карантинні обмеження на період Великодня.

Також повідомлялося, що на Великдень в Україні прогнозується переважно тепла погода.

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