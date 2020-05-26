В МВД оценили возможность отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

В МВД считают, что в этой ситуации решение не обосновано

Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал возможность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за изнасилования полицейскими девушки в Киевской области. Он считает, что в этой ситуации решение не обосновано.

Геращенко это рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Он считает, что в Украине строят такую правоохранительную систему, которая реагирует на подобные события, а не скрывает.

"Я считаю, что в этой ситуации решение не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей", - заявил он.

Напомним, в Киевской области в Чагарлику двое полицейских изнасиловали женщину, в связи с чем их уволили, а подразделение расформировали.

После этого ГБР сообщило, что будет просить арест без залога для полицейских.

Вместе с тем, стали известны имена полицейских, задержанных за изнасилование.

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Автор: Анастасия Рокитна