У МВС оцінили можливість відставки Авакова через події в Кагарлику

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

У МВС вважають, що у цій ситуації рішення не обґрунтоване

Заступник голови МВС Антон Геращенко прокоментував можливість відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через згвалтування поліцейськими дівчини у Київській області. Він вважає, що у цій ситуації рішення не обґрунтоване.

Про Геращенко це розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", - передає кореспондент РБК-Україна.

Він вважає, що в Україні будують таку правоохоронну систему, яка реагує на подібні події, а не приховує.

"Я вважаю, що у цій ситуації рішення не обґрунтоване. Тому що ми будуємо систему, за якої вона реагує на подібні події. Ще раз наголошу: до Майдану подібні дії приховували. У нас же позиція - і це якраз результат роботи міністра внутрішніх справ - у нас повна нетерпимість до катувань і насильства. Миттєва реакція на те, щоб притягати до відповідальності таких людей", - заявив він.

Нагадаємо, у Київській області у Чагарлику двоє поліцейських зґвалтували жінку, у зв'язку з чим їх звільнили, а підрозділ розформували.

Після цього ДБР повідомило, що буде просити арешт без застави для поліцейських.

Разом з тим, стали відомі імена поліцейських, затриманих за зґвалтування.

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Автор: Анастасия Рокитна