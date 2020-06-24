В МВД оценили убытки от наводнения на западе Украины

В Министерстве внутренних дел оценили убытки от результатов непогоды на западе Украины. Разрушены мосты, дороги и береговые укрепления.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам главы министерства Арсена Авакова, подтопленных населенных пунктов пока больше 200. К 29 поселкам нет проезда. В Ивано-Франковской области погибли три человека от стихии. Один - пропал без вести.

"В целом разрушено 110 км автодорог, 1 850 м береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, жителям населенных пунктов, с которыми нарушено транспортное сообщение, будут предоставлять необходимую помощь.

"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием", - сказал он.

Напомним, в Кабмине обещают оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе.

По данным ГСЧС, на западе из-за наводнения подтопило 4 976 домов, более 3 тысяч подвалов и столько же колодцев, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и более 9 тысяч приусадебных участков.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента обещают предоставить гуманитарную помощь для пострадавших областей.