В МВД оценили, может ли Путин применить ядерное оружие

"На самом деле он побоится делать любой ядерный удар. И это действительно надо доносить до наших друзей заграницей", - говорит он.

По словам Денисенко, Путин, угрожая нажать красную кнопку, конечно, блефует и лжет.

"Никогда в жизни он не выпустит ядерную ракету, но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки и, к сожалению, у нас есть опасения, что определенные страны и лидеры могут начать достаточно долго думать и обсуждать правду или нет правду говорит Путин", - объясняет советник министра.

В то же время, он напоминает, что Путин "никогда правды не говорит".