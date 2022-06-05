В МВД оценили, может ли Путин применить ядерное оружие

Президент России Владимир Путин, угрожая нанести ядерный удар, на самом деле побоится воплотить свои угрозы в жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко во время телемарафона.
"На самом деле он побоится делать любой ядерный удар. И это действительно надо доносить до наших друзей заграницей", - говорит он.
По словам Денисенко, Путин, угрожая нажать красную кнопку, конечно, блефует и лжет.
"Никогда в жизни он не выпустит ядерную ракету, но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки и, к сожалению, у нас есть опасения, что определенные страны и лидеры могут начать достаточно долго думать и обсуждать правду или нет правду говорит Путин", - объясняет советник министра.
В то же время, он напоминает, что Путин "никогда правды не говорит".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будет наносить новые удары по территории Украины, если вооружение "будут и будут поставляться".
Как сообщалось, по словам первого замглавы МВД Евгения Енина, угрозу ядерного удара Россией не стоит переоценивать, однако необходимо всегда быть готовым к худшему сценарию.
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