В МВС оцінили, чи може Путін застосувати ядерну зброю

"Насправді він побоїться робити будь-який ядерний удар. І це насправді треба доносити до наших друзів закордону", - каже він.

За словами Денисенка, Путін, погрожуючи натиснути червону кнопку, звичайно, блефує і бреше.

"Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони Путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати правду чи не правду говорить Путін", - пояснює радник міністра.

Водночас він нагадує, що Путін "ніколи правди не говорить".