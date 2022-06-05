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В МВС оцінили, чи може Путін застосувати ядерну зброю

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін, погрожуючи нанести ядерний удар, насправді, побоїться втілити свої погрози у життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка під час телемарафону.

"Насправді він побоїться робити будь-який ядерний удар. І це насправді треба доносити до наших друзів закордону", - каже він.

За словами Денисенка, Путін, погрожуючи натиснути червону кнопку, звичайно, блефує і бреше.

"Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони Путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати правду чи не правду говорить Путін", - пояснює радник міністра.

Водночас він нагадує, що Путін "ніколи правди не говорить".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".

Як повідомлялось, за словами першого заступника голови МВС Євгенія Єніна, загрозу ядерного удару Росією не варто переоцінювати, однак необхідно завжди бути готовим до найгіршого сценарію.

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