МВД открыло 35 уголовных производств за нарушение карантина

Министерство внутренних дел Украины открыло 35 уголовных производств за нарушение карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Также следователи Национальной полиции составили 3421 административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Для обеспечения карантинного режима и охраны публичной безопасности на службе находится более 21 500 правоохранителей. Из них 15 200 полицейских (887 привлечено на охрану медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3400 военнослужащих Национальной гвардии, 166 бойцов ДСНС и почти 2700 переменного состава высших учебных заведений МВД", -- говорится в сообщении.

Напомним, киевская полиция составила более 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации. За нарушение карантина в Киеве уже оштрафованы пять людей на 17 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что за первое нарушение режима карантина в Киеве из-за коронавируса будет штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

Кроме того, за нарушение режима самоизоляции на сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней.