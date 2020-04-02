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В Киеве за нарушение обсервации полиция составила более 60 протоколов

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 12:30
В Киеве за нарушение обсервации полиция составила более 60 протоколов
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Всего в Киеве полиция составила 466 админпротоколов за нарушение карантина

Киевская полиция составила более 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за нарушение карантина в Киеве уже оштрафованы пять человек на 17 тысяч гривен.

"На сегодняшний день полиция скала уже 466 протоколов на нарушителей. Только из них на нарушение режима обсервации за два дня составила более 60 административных протоколов. На 5 человек уже наложили взыскание 17 тысяч гривен. Другие протоколы сейчас на рассмотрении судов", - заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что за первое нарушение режима карантина в Киеве из-за коронавируса будет штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

Также РБК-Украина писало, что в Сумах мужчину суд оштрафовал на 17 тысяч гривен за то, что он находился в магазине без маски.

Отметим, по последним данным в Киеве зафиксирован 161 случай заражения коронавирусом. Из них 27 за последние сутки. При этом был подтвержден первый летальный случай от заболевания в столице.

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