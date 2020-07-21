В МВД опровергли информацию, что луцкий террорист лечился в психбольнице

Ранее сообщалось, что луцкий террорист лечился в психбольнице
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Максим Кривош, который захватил заложников в автобусе в Луцке, не лечился в психиатрической больнице. Он также попросил быть аккуратными в распространении информации о террористе.
Об этом он сообщил на брифинге.
"Например, вы распространили информацию о том, что этот товарищ лечился в психиатрической больнице. Это недостоверная информация", - отметил он.
Аваков призвал "быть очень аккуратными в комментариях".
По его словам, непроверенная информация "не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение".
Отметим, сегодня утром в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами. У террориста с собой взрывчатка и оружие.
Напомним, ранее в Департаменте уголовного розыска сообщили, что террорист находился на психиатрическом лечении.
Кроме того, стали известны подробности о луцком террористе Максиме Кривоше; по данным полиции, у него несколько судимостей.