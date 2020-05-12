В МВД объяснили, почему в мае не заработала видеофиксация нарушений ПДД

Видеофиксация нарушений правил дорожного движения не заработала в мае из-за вспышки коронавируса в Украине. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, система нуждалась в работе полиграфкомбината "Украина", а там произошла вспышка COVID-19.

"Отложили мы из-за коронавируса, из-за карантина. Потому что эта система нуждалась в работе полиграфкомбината "Украина", где планировалось печать писем счастья так называемых. Но комбинат "Украина" не работал, там была вспышка коронавирусной инфекции. Поэтому перенесли это на первое июня", - отметил Геращенко.

Напомним, Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фото и видеофиксации дорожного движения в связи с карантином. Отмечалось, что запуск системы видеофиксации планировался на 1 мая, однако ограничения, введенные в связи с карантином, влияют на работу определенных подразделений полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля в министерстве допускали, что могут отложить запуск системы автоматической фиксации нарушения на дорогах.