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МВД обещает обеспечить каждую территориальную общину полицейским офицером

Автор: Юлия Струк

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в каждой территориальной общине будет полицейский офицер. Этот проект МВД запустило в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"Уже сейчас в 275 ОТГ в 13 областях офицеры живут и работают среди жителей, предоставляя полный первичный полицейский сервис. Еще в 6 областях проект воплощен частично", - отметил глава МВД.

Аваков подчеркнул, что независимые опросы в территориальных общинах, где работают такие офицеры, показало 70% доверие к полицейским.

"Наша задача - обеспечить каждую территориальную общину полицейским офицером, который там живет и работает", - подытожил министр.

Напомним, Аваков анонсировал, что в этом году МВД запускает два масштабных проекта. Речь идет о системе аэромедицинской эвакуации и реформировании гидрометеорологической службы ГСЧС.

Как писало РБК-Украина, Национальная полиция раскрыла почти половину из 335 тысяч уголовных дел, начатых в 2020 году. На спецлинию 102 поступило почти 10 млн вызовов в прошлом году.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныполицияАрсен Аваков
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