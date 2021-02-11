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МВС обіцяє забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у кожній територіальній громаді буде поліцейський офіцер. Цей проект МВС запустило торік.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

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"Уже зараз у 275 ОТГ у 13 областях офіцери живуть та працюють серед мешканців, надаючи повний первинний поліцейський сервіс. Ще в 6 областях проект втілено частково", - зазначив глава МВС.

Аваков підкреслив, що незалежні опитування в територіальних громадах, де працюють такі офіцери, показало 70% довіру до поліцейських.

"Наше завдання - забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером, який там живе і працює", - підсумував міністр.

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Нагадаємо, Аваков анонсував, що в цьому році МВС запускає два масштабних проекти. Йдеться про систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС

Як писало РБК-Україна, Національна поліція розкрила майже половину з 335 тисяч кримінальних справ, розпочатих у 2020 році. На спецлінію 102 надійшло майже 10 млн викликів торік.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниполицияАрсен Аваков
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