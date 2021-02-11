МВС обіцяє забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером

"Уже зараз у 275 ОТГ у 13 областях офіцери живуть та працюють серед мешканців, надаючи повний первинний поліцейський сервіс. Ще в 6 областях проект втілено частково", - зазначив глава МВС.

Аваков підкреслив, що незалежні опитування в територіальних громадах, де працюють такі офіцери, показало 70% довіру до поліцейських.

"Наше завдання - забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером, який там живе і працює", - підсумував міністр.

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