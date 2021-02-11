МВД обещает обеспечить каждую территориальную общину полицейским офицером

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в каждой территориальной общине будет полицейский офицер. Этот проект МВД запустило в прошлом году.

"Уже сейчас в 275 ОТГ в 13 областях офицеры живут и работают среди жителей, предоставляя полный первичный полицейский сервис. Еще в 6 областях проект воплощен частично", - отметил глава МВД.

Аваков подчеркнул, что независимые опросы в территориальных общинах, где работают такие офицеры, показало 70% доверие к полицейским.

"Наша задача - обеспечить каждую территориальную общину полицейским офицером, который там живет и работает", - подытожил министр.