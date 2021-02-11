ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МВС обіцяє забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 13:36
МВС обіцяє забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у кожній територіальній громаді буде поліцейський офіцер. Цей проект МВС запустило торік.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Уже зараз у 275 ОТГ у 13 областях офіцери живуть та працюють серед мешканців, надаючи повний первинний поліцейський сервіс. Ще в 6 областях проект втілено частково", - зазначив глава МВС.

Аваков підкреслив, що незалежні опитування в територіальних громадах, де працюють такі офіцери, показало 70% довіру до поліцейських.

"Наше завдання - забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером, який там живе і працює", - підсумував міністр.

Новина доповнюється

Нагадаємо, Аваков анонсував, що в цьому році МВС запускає два масштабних проекти. Йдеться про систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС

Як писало РБК-Україна, Національна поліція розкрила майже половину з 335 тисяч кримінальних справ, розпочатих у 2020 році. На спецлінію 102 надійшло майже 10 млн викликів торік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міністерство внутрішніх справ України полиция Арсен Аваков
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень