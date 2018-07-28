МВД назвало количество участников Крестного хода в Киеве

Участие в Крестном ходе в Киеве приняли около 65 тыс. человек

Участие в Крестном ходе в Киеве 28 июля приняли около 65 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

По словам Ярового, по состоянию на 13:00 участие в шествии принимали около 65 тыс. человек. В то же время за их безопасность отвечали 2,5 тыс. правоохранителей.

"Ситуация спокойная и контролируемая. Как и вчера, подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут шествия, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардейцы и подразделения ГСЧС", - отметил он.

Яровой также подчеркнул, что работа правоохранительных органов продлится до конца массовых меропрgиятий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве проходит Крестный ход в поддержку единой церкви. Шествие продолжалось без нарушений общественного порядка, безопасность обеспечивают усиленные наряды полиции. Кроме того, в местах массового скопления людей дежурят медики, ситуация в столице в целом была спокойная.