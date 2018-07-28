МВС назвало кількість учасників Хресної ходи в Києві

Участь у Хресній ході в Києві взяли близько 65 тис. осіб

Участь у Хресній ході в Києві 28 липня взяли близько 65 тис. осіб. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВД.

За словами Ярового, станом на 13:00 участь у ході брали близько 65 тис. осіб. У той же час за їх безпеку відповідали 2,5 тис. правоохоронців.

"Ситуація спокійна і контрольована. Як і вчора, підрозділи вибухотехніків і кінологів перевірили маршрут ходи, щоб не допустити нападів та провокацій. За безпеку громадян відповідають поліцейські, нацгвардійці та підрозділи ДСНС", - зазначив він.

Яровий також підкреслив, що робота правоохоронних органів триватиме до кінця масових меропрдиятий.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві проходить Хресна хода на підтримку єдиної церкви. Хода тривала без порушень громадського порядку, безпеку забезпечують посилені наряди поліції. Крім того, в місцях масового скупчення людей чергують медики, ситуація в столиці в цілому була спокійна.