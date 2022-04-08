В МВД назвали вероятную причину российского обстрела вокзала в Краматорске

Денисенко подчеркнул, что россияне заявляют, что у них нет "Точек-У", однако месяц назад во время учений в Беларуси ВС РФ отчитывались, как они тренируются стрелять из "Точки-У".

"Кроме того, сайт "РИА-Новости" еще до того, как информация появилась у украинских СМИ сообщил, что украинская армия обстреляла Краматорский вокзал, которые выпустили новость на несколько минут раньше, чем стало известно в мире, поэтому я могу сказать, что это четко спланированная провокация РФ", - заявил он.

Замглавы МВД заявил, что есть две возможные причины обстрела Краматорска.

"Во-первых, чтобы зомбировать свое население об украинских фашистах, которые обстреливают своих людей. Во-вторых, перебить тему Бучи. Они будут на международном уровне делать информационные атаки, чтобы показать, как украинская армия якобы стреляет по своим", - подчеркнул Денисенко.