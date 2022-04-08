UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МВД назвали вероятную причину российского обстрела вокзала в Краматорске

Фото: замглавы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске - это четко спланированная провокация РФ. По его словам, информация об обстреле Краматорска на российских СМИ появилась на несколько минут раньше, чем стало известно миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Денисенко подчеркнул, что россияне заявляют, что у них нет "Точек-У", однако месяц назад во время учений в Беларуси ВС РФ отчитывались, как они тренируются стрелять из "Точки-У".

"Кроме того, сайт "РИА-Новости" еще до того, как информация появилась у украинских СМИ сообщил, что украинская армия обстреляла Краматорский вокзал, которые выпустили новость на несколько минут раньше, чем стало известно в мире, поэтому я могу сказать, что это четко спланированная провокация РФ", - заявил он.

Замглавы МВД заявил, что есть две возможные причины обстрела Краматорска.

"Во-первых, чтобы зомбировать свое население об украинских фашистах, которые обстреливают своих людей. Во-вторых, перебить тему Бучи. Они будут на международном уровне делать информационные атаки, чтобы показать, как украинская армия якобы стреляет по своим", - подчеркнул Денисенко.

Подробнее о ракетном обстреле Краматорска - читайте в материале РБК-Украина.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 44-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскВойна России против Украины