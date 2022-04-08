RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МВС назвали ймовірну причину російського обстрілу вокзалу в Краматорську

Фото: заступник голови МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що обстріл залізничного вокзалу в Краматорську - це чітко спланована провокація РФ. За його словами, інформація про обстріл Краматорська на російських ЗМІ з'явилася на кілька хвилин раніше, чим стало відомо світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Денисенко підкреслив, що росіяни заявляють, що у них немає "Точок-У", проте місяць тому під час навчань в Білорусі ЗС РФ звітували, як вони тренуються стріляти з "Точки-У".

"Крім того, сайт "РИА-Новости" ще до того, як інформація з'явилася в українських ЗМІ повідомив, що українська армія обстріляла Краматорський вокзал, які випустили новину на кілька хвилин раніше, ніж стало відомо у світі, тому я можу сказати, що це чітко спланована провокація РФ", - заявив він.

Заступник голови МВС заявив, що є дві можливі причини обстрілу Краматорська.

"По-перше, щоб зомбувати своє населення про українських фашистів, які обстрілюють своїх людей. По-друге, перебити тему Бучі. Вони будуть на міжнародному рівні робити інформаційні атаки, щоб показати, як українська армія нібито стріляє по своїх", - підкреслив Денисенко.

Детальніше про ракетний обстріл Краматорська - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 44-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськВійна Росії проти України