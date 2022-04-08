У МВС назвали ймовірну причину російського обстрілу вокзалу в Краматорську

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що обстріл залізничного вокзалу в Краматорську - це чітко спланована провокація РФ. За його словами, інформація про обстріл Краматорська на російських ЗМІ з'явилася на кілька хвилин раніше, чим стало відомо світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Денисенко підкреслив, що росіяни заявляють, що у них немає "Точок-У", проте місяць тому під час навчань в Білорусі ЗС РФ звітували, як вони тренуються стріляти з "Точки-У".
"Крім того, сайт "РИА-Новости" ще до того, як інформація з'явилася в українських ЗМІ повідомив, що українська армія обстріляла Краматорський вокзал, які випустили новину на кілька хвилин раніше, ніж стало відомо у світі, тому я можу сказати, що це чітко спланована провокація РФ", - заявив він.
Заступник голови МВС заявив, що є дві можливі причини обстрілу Краматорська.
"По-перше, щоб зомбувати своє населення про українських фашистів, які обстрілюють своїх людей. По-друге, перебити тему Бучі. Вони будуть на міжнародному рівні робити інформаційні атаки, щоб показати, як українська армія нібито стріляє по своїх", - підкреслив Денисенко.
Детальніше про ракетний обстріл Краматорська - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 44-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.