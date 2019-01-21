В МВД назвали улицы Киева, где 22 января перекроют движение

Более десятка улиц Киева начнут перекрывать уже с утра по случаю мероприятий к Дню Соборности
В связи с празднованием ДняСсоборности Украины 22 января 2019 в центре Киева будет полностью ограниченно движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины (МВД).
В частности, с 5:30 утра до окончания торжественных мероприятий будет перекрыто движение на таких участках:
Также, начиная с 10:15 до 10:25 перекроют движение на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи (памятник погибшим во время Революции достоинства). Движение транспорта частично будет обмежно:
С 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твій шлях" от Майдана Независимости по ул. Михайловской, Крещатик, пл. Европейская и ул. Крещатик до пересечения ул. Грушевского и Петровской аллеи (памятник погибшим во время Революции Достоинства).
Напомним, 14 января в Киеве из-за пожара на территории Киево-Печерской лавры приостанавливали движение троллейбусов.