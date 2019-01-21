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В МВД назвали улицы Киева, где 22 января перекроют движение

Новости » Общество    21.01.2019 - 23:22
В МВД назвали улицы Киева, где 22 января перекроют движение
Фото: день Соборности (РБК-Украина)

Более десятка улиц Киева начнут перекрывать уже с утра по случаю мероприятий к Дню Соборности

В связи с празднованием ДняСсоборности Украины 22 января 2019 в центре Киева будет полностью ограниченно движение всех видов транспорта, в том числе общественного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины (МВД).

В частности, с 5:30 утра до окончания торжественных мероприятий будет перекрыто движение на таких участках:

  • ул. Владимирская (от вул. Большой Житомирской до ул. Ириниской);
  • Владимирский проезд (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);
  • Михайловский переулок (от ул. Софийской до ул. Михайловской);
  • ул. Софийская (от ул. Владимирской до Михайловского переулка);
  • ул. Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда до Михайловского переулка);
  • ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда до Михайловского переулка);
  • пер. Рыльского (от ул. Стрелйецко до ул. Владимирской);
  • ул. Стрелецкая (от вул. Большой Житомирской до ул. Рейтарской);
  • Георгиевский переулок (от ул. Стрелецкой до ул. Рейтарской).

Также, начиная с 10:15 до 10:25 перекроют движение на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи (памятник погибшим во время Революции достоинства). Движение транспорта частично будет обмежно:

С 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твій шлях" от Майдана Независимости по ул. Михайловской, Крещатик, пл. Европейская и ул. Крещатик до пересечения ул. Грушевского и Петровской аллеи (памятник погибшим во время Революции Достоинства).

Напомним, 14 января в Киеве из-за пожара на территории Киево-Печерской лавры приостанавливали движение троллейбусов.

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Новости Украины перекрыто движениеДень соборности Украины
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