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У МВС назвали вулиці Києва, де 22 січня перекриють рух

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 23:22
У МВС назвали вулиці Києва, де 22 січня перекриють рух
Фото: день Соборності (РБК-Україна)

Понад десяток вулиць Києва почнуть перекривати вже зранку з нагоди заходів до Дня Соборності

У зв’язку із відзначенням Дня соборності України 22 січня 2019 у центрі Києва буде повністю обмежено рух всіх видів транспорту, в тому числі громадського. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).

Зокрема, починаючи із 5:30 ранку до закінчення урочистих заходів буде перекрито рух на наступних ділянках:

  • вул. Володимирська (від вул. Великої Житомирської до вул. Іринінської);
  • Володимирський проїзд (від вул. Володимирської до вул. Михайлівської);
  • Михайлівський провулок (від вул. Софійської до вул. Михайлівської);
  • вул. Софійська (від вул. Володимирської до Михайлівського провулка);
  • вул. Алли Тарасової (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку);
  • вул. Мала Житомирська (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку);
  • пров. Рильського (від вул. Стрілецької до вул. Володимирської);
  • вул. Стрілецька (від вул. Великої Житомирської до вул. Рейтарської);
  • Георгіївський провулок (від вул. Стрілецької до вул. Рейтарської).

Також, починаючи з 10:15 до 10:25 перекриють рух на перетині вул. Грушевського і Петрівської алеї (пам’ятник загиблим під час Революції Гідності). Рух транспорту частково буде обмежно:

Із 12:00 до 13:30 під час руху колони представників громадської організації "Твій шлях" від Майдану Незалежності по вул. Михайлівській, Хрещатик, пл. Європейська та вул. Хрещатик до перетину вул. Грушевського і Петрівської алеї (пам’ятник загиблим під час Революції Гідності).

Нагадаємо, 14 січня у Києві через пожежу на території Києво-Печерської лаври призупиняли рух тролейбусів.

У центрі Києва розпочали будівництво пішохідно-велосипедного мосту
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