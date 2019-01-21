У МВС назвали вулиці Києва, де 22 січня перекриють рух

Понад десяток вулиць Києва почнуть перекривати вже зранку з нагоди заходів до Дня Соборності
У зв’язку із відзначенням Дня соборності України 22 січня 2019 у центрі Києва буде повністю обмежено рух всіх видів транспорту, в тому числі громадського. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).
Зокрема, починаючи із 5:30 ранку до закінчення урочистих заходів буде перекрито рух на наступних ділянках:
Також, починаючи з 10:15 до 10:25 перекриють рух на перетині вул. Грушевського і Петрівської алеї (пам’ятник загиблим під час Революції Гідності). Рух транспорту частково буде обмежно:
Із 12:00 до 13:30 під час руху колони представників громадської організації "Твій шлях" від Майдану Незалежності по вул. Михайлівській, Хрещатик, пл. Європейська та вул. Хрещатик до перетину вул. Грушевського і Петрівської алеї (пам’ятник загиблим під час Революції Гідності).
Нагадаємо, 14 січня у Києві через пожежу на території Києво-Печерської лаври призупиняли рух тролейбусів.