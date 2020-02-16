В Киеве задержали лидера преступной группы, который 6 лет был в международном розыске

Иллюстративное фото (УНИАН)

Преступная группа занималась вымогательством денег и переработкой оружия

В Киеве правоохранители задержали лидера преступной группы, которая занималась вымогательством денег и переработкой оружия, мужчина скрывался от правосудия в течение шести лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Так, сегодня, 16 февраля, в Киеве правоохранители провели спецоперацию по задержанию мужчины, которого запорожские правоохранители шесть лет назад объявили в международный розыск. Все это время он скрывался от органов следствия. Мужчина, 1975 года рождения, подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.

Правонарушителю инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, задержанного подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) и ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киевской области задержали старшего лейтенанта полиции, который организовал преступную группу.