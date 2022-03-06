В МВД назвали города, где ситуация очень сложная

В ряде городов Сумской, Киевской и Харьковской области, а также в Мариуполе сложилась очень сложная ситуация из-за вражеских обстрелов и атак российских оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Вадима Денисенко в эфире "Единые новости".

Противник продолжал минувшей ночью обстрелы Харькова, Мариуполя и Ахтырки. Также российские солдаты занимались разграблением города Тростянец, в котором практически отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Хлеб там выпекать и раздавать бесплатно жителям удается только местным фермерам.

По словам советника министра, город Мариуполь сейчас на грани гуманитарной катастрофы.

"На подступах к столице сосредоточена огромная армада российской техники. Ситуация в Ирпене, Буче, Гостомеле сверхсложная", - рассказал Денисенко.

Он добавил, что по оперативным данным, сейчас захватчики хотят прорваться в Лубны, а с другой стороны - в каневскую ГЭС.

По прогнозам Денисенко, это воскресенье, 6 марта, для украинцев будет непростым.