В МВД назвали города, где ситуация очень сложная
В ряде городов Сумской, Киевской и Харьковской области, а также в Мариуполе сложилась очень сложная ситуация из-за вражеских обстрелов и атак российских оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Вадима Денисенко в эфире "Единые новости".
Противник продолжал минувшей ночью обстрелы Харькова, Мариуполя и Ахтырки. Также российские солдаты занимались разграблением города Тростянец, в котором практически отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Хлеб там выпекать и раздавать бесплатно жителям удается только местным фермерам.
По словам советника министра, город Мариуполь сейчас на грани гуманитарной катастрофы.
"На подступах к столице сосредоточена огромная армада российской техники. Ситуация в Ирпене, Буче, Гостомеле сверхсложная", - рассказал Денисенко.
Он добавил, что по оперативным данным, сейчас захватчики хотят прорваться в Лубны, а с другой стороны - в каневскую ГЭС.
По прогнозам Денисенко, это воскресенье, 6 марта, для украинцев будет непростым.
Ранее сообщалось, что под ракетный удар попал частный сектор в Коростене. Есть погибший и раненые.
Напомним также, что в Харьковской области российские военные убили уже 126 гражданских за время войны.
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