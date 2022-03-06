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У МВС назвали міста, де ситуація дуже складна

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Неділя 06 березня 2022 09:31
У МВС назвали міста, де ситуація дуже складна Фото: будинок у Маріуполі після російського обстрілу (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Володимир Костирін

У ряді міст Сумської, Київської та Харківської області, а також у Маріуполі склалася дуже складна ситуація через ворожі обстріли та атаки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Вадима Денисенка в ефірі "Єдині новини".

Противник продовжував минулої ночі обстріли Харкова, Маріуполя та Охтирки. Також російські солдати займалися розграбуванням міста Тростянець, в якому практично відсутня електроенергія і водопостачання. Хліб там випікати та роздавати безплатно жителям вдається тільки місцевим фермерам.

За словами радника міністра, місто Маріуполь наразі на межі гуманітарної катастрофи.

"На підступах до столиці зосереджена величезна армада російської техніки. Ситуація в Ірпені, Бучі, Гостомелі надскладна", - розповів Денисенко.

Він додав, що за оперативними даними, зараз загарбники хочуть прорватися в Лубни, а з іншого боку - в Канівську ГЕС.

За прогнозами Денисенка, ця неділя, 6 березня, для українців буде непростою.

Раніше повідомлялося, що під ракетний удар потрапив приватний сектор у Коростені. Є загиблий і поранені.

Нагадаємо також, що в Харківській області російські військові вбили вже 126 цивільних за час війни.

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