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В МВД назвали число пострадавших за год украинцев от торговли людьми

Новости » Общество    17.12.2018 - 20:31
В МВД назвали число пострадавших за год украинцев от торговли людьми
Фото: Вячеслав Аброськин (npu.gov.ua)

За 11 месяцев пострадали 223 украинцев

Заместитель главы Национальной полиции заявил, что от торговли людьми за январь-ноябрь 2018 года пострадали 223 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Facebook.

По словам Аброськина, большинство пострадавших - женщины. Кроме того, среди жертв было выявлено 18 детей.

"За 11 месяцев 2018 года Национальная полиция Украины установила и оказала помощь 223 потерпевшим от преступлений в сфере торговли людьми. Среди пострадавших - 135 женщин и 18 детей", - отметил он.

Сообщается, что всего с начала 2018 года полицейские выявили 276 уголовных правонарушений (в 2017 году - 321 факт), предусмотренные ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

"В 173 уголовных процессах по этой статье 109 злоумышленникам сообщено о подозрении. Из них 47 находятся под стражей", - отметил Аброськин.

В МВД назвали число пострадавших за год украинцев от торговли людьми

Напомним, полиция прекратила деятельность преступной группировки, которая в течение последних трех лет обеспечивало функционирование международного канала торговли людьми с Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Российской Федерации (РФ) находятся 36 граждан Украины, которые получили статус тех, кто является жертвами торговли людьми.

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Новости Украины торговля людьмиВячеслав Аброськин
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